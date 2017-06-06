Назначен новый начальник Отдела МВД России по Славянскому району

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Начальник главного следственного управления ГУ МВД России по Краснодарскому краю полковник юстиции Дмитрий Демин представил личному составу Отдела МВД России по Славянскому району нового руководителя полковника полиции Юрия Скорнякова.

Поприветствовав присутствующих, Юрий Скорняков обозначил самую главную задачу, стоящую перед правоохранительными органами – защита граждан от преступных посягательств, заверив собравшихся, что это и будет приоритетным направлением в деятельности славянской полиции:

- Я ценю в людях честность, порядочность, упорство и профессионализм. Именно на этом я и буду строить нашу с вами совместную работу. Общими усилиями будет сделано все возможное для обеспечения безопасности жителей района, - подчеркнул он.

Начальник ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю полковник юстиции Дмитрий Демин пожелал новому руководителю стабильности и достижения поставленных целей.

Полковник полиции Юрий Скорняков до назначения на новую должность руководил Отделом МВД России по Кореновскому району.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю