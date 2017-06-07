Морская авиация и корабли Балтийского флота обеспечивают испытания фрегата «Адмирал Горшков»

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Новейший фрегат «Адмирал флота Советского союза Горшков» находится в море на очередной фазе Государственных испытаний. В течение нескольких дней экипаж корабля и представители завода-изготовителя, находящиеся на борту, проверят работу навигационных систем и радиотехнических средств. Для этого будут задействованы самолеты истребительной и бомбардировочной Су-27 и Су-24 авиации Балтийского флота.

На следующем этапе малый ракетный корабль «Ливень» произведет пуск ракеты-мишени, которую должен поразить зенитно-ракетным комплексом экипаж фрегата в одном из морских полигонов Балтики.

В Балтийском море регулярно проходят испытания новой техники для Военно-Морского флота России. В обеспечении этих мероприятий постоянно задействованы корабли, суда обеспечения, спасательные силы и морская авиация Балтийского флота.

Источник: Пресс-служба ЗВО по Балтийскому флоту