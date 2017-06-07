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В Вольске (Саратовская облась) стартовал кулинарный поединок лучших военных поваров и пекарей Вооруженных Сил России и Росгвардии.

Российский этап конкурса, в котором примут участие около 60 лучших военных поваров и пекарей, будет проходить с 6-9 июня на базе Военного института материального обеспечения Военной академии материально-технического обеспечения.

Свои команды на соревнования выставили военные округа и флота, ВКС, РВСН, ВДВ, 12-е ГУМО, Вольский военный институт материального обеспечения, 100-й отдельный полк обеспечения и Росгвардия.

По итогам соревнований определится сборная Вооруженных Сил РФ, которая примет участие в международном конкурсе Армейских международных игр «Полевая кухня».

В ходе финала военным поварам из продуктовой корзины, в которую входит 38 наименований продуктов, предстоит приготовить салат, первое и второе блюда, в том числе сельдь с винегретом, салат «Вкусный», борщ «Флотский», рассольник «Ленинградский», жаренная рыба с кашей рисовой рассыпчатой, антрекот с запеченным картофелем и сыром, морс из клюквы и компот из фруктов сушенных.

В свою очередь военным пекарям предстоит показать мастерство в выпечке армейского хлеба и хлебобулочных изделий, в том числе булочки, круассаны, пирожки, ватрушки, кренделя, рогалики и прочее.

Конкурс для военных поваров и пекарей будет проходить на полевых средствах, а флотские коки будут соревноваться в специальных лабораториях, где установлено такое же оборудование как на камбузах кораблей и подводных лодок.

Кроме специальных навыков по приготовлению пищи и выпечке хлеба, специалисты продовольственной службы должны выполнить упражнения контрольных стрельб из штатного оружия.

За право представлять российские Вооруженные Силы боролись почти более 1600 военных поваров, коков и пекарей из более чем 150 соединений и воинских частей военных округов и флотов, а также РВСН, ВДВ, ВКС, 12-го Главного управления Минобороны РФ.

За время конкурса по всей России военные повара и хлебопеки выпекли более 5,5 тонн хлеба и более 2 тонн хлебобулочных изделий, приготовили более 12 тыс. порций блюд русской национальной кухни.

По итогам международного конкурса «Полевая кухня-2016» российские военные повара были признаны сильнейшими, в число призеров вошли также сборные Народно-освободительной армии Китая и сборная Вооруженных сил Казахстана.

В 2017 году соперниками сборной Вооруженных Сил России в кулинарных поединках будут военные повара и пекари из Азербайджана, Белоруссии, Египта, Монголии, Сербии, ЮАР, Ирана, Израиля и других стран.

Источник: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ