На Северном Кавказе начались командирские сборы общевойсковой армии ЮВО

/В России/

В 58 общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной на Северном Кавказе, начались сборы с командирами батальонов (дивизионов) и их заместителями. Мероприятие проходит на базе мотострелкового полка 42 мотострелковой дивизии 58 общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Чеченской Республике.

К участию в сборах, которые продлятся до 10 июня, привлечено более 250 офицеров из соединений и воинских частей 58 армии ЮВО. Для обеспечения учебного процесса задействовано около 50 единиц гусеничной и колесной техники.

В ходе основного этапа сбора офицеры выступят в роли экзаменуемых и выполнят упражнения контрольных стрельб из пистолета Макарова, автомата Калашникова, вооружения боевых машин пехоты БМП-2 (3) и танков Т-72Б3, а также выполнят нормативы по Курсу вождения бронетанковой и автомобильной техники на танкодроме с преодолением различных препятствий.

Командиры танковых батальонов выполнят упражнение контрольных стрельб из орудий танка Т-72Б3 с ходу по появляющимся и движущимся мишеням, а также по воздушным целям из пулемета. Командиры мотострелковых (разведывательных) батальонов выполнят упражнения контрольных стрельб из вооружения БМП-2 (3), МТ-ЛБ, БТР-82А.

Всего с комбатами будет проведено 25 практических занятий, 30 лекционных и инструкторско-методических занятий. На основном этапе командирских сборов будет проведено показное занятие по приведению подразделения в высшие степени боевой.

Офицерам будут доведены современные требования по организации учебного процесса на примерах отработки действий мотострелковой роты, порядок действий должностных лиц по приведению в высшие степени боевой готовности.

Источник: пресс-службы Южного военного округа