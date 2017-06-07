Под Краснодар береброшен батальон морской пехоты

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Переброшенные в рамках проверки боеготовности под Краснодар морпехи ЮВО приступили к занятиям по боевой подготовке.

На полигоне «Молькино» в Краснодарском крае, в рамках проверки боевой готовности, подразделения морской пехоты Черноморского флота приступили к занятиям по боевой подготовке на незнакомой местности и в условиях максимально приближенным к боевым.

После подъема по тревоге и совершения марша своим ходом протяженностью более 200 км. по пересеченной местности отдельный батальон морской пехоты Черноморского флота (ЧФ), дислоцированный в Краснодарском крае, прибыл в назначенный район, развернул полевой лагерь и приступил к плановым занятиям боевой подготовке.

В районе выполнения учебно-боевых задач морские пехотинцы оборудуют фортификационные сооружения, а также готовят военную технику и вооружение к выполнению учебных и контрольных стрельб.

Все мероприятия боевой подготовки проходят в условиях, максимально приближенных к реальным боевым действиям, с применением имитационных средств. Военнослужащие отрабатывают задачи противодействия диверсионным группам и авиации условного противника и выполняют упражнения контрольных стрельб из штатного вооружения и военной техники при постоянных вводных изменениях в тактической обстановке.

К внезапной проверке батальона морской пехоты ЧФ привлечено до 300 военнослужащих и более 50 единиц техники.

Источник: пресс-служба Южного военного округа