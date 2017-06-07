Апелляция подтвердила законность предупреждения ФАС, выданного Новороссийскому комбинату хлебопродуктов

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Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность и обоснованность предупреждения Федеральной антимонопольной службы, выданного ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» в связи с обнаружением признаков нарушения антимонопольного законодательства на рынке услуг по перевалке зерна.

31 октября 2016 года ФАС России выдала ПАО «НКХП» предупреждение о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Речь шла о необоснованном отказе или уклонении от согласования заявок формы ГУ-12 (заявка на перевозку грузов), направленных ООО «Технотранс». По мнению антимонопольного органа, действия ПАО «НКХП» могли привести к созданию дискриминационных условий отдельным транспортным компаниям. Ведомство предписало ПАО «НКХП» устранить признаки нарушения, разработать документ, обеспечивающий недискриминационный порядок рассмотрения заявок ГУ-12, а также публиковать информацию о результатах удовлетворения заявок на официальном сайте. Компания с доводами службы не согласилась и обжаловала предупреждение в суде.

Представителям антимонопольного органа удалось доказать в судах первой и апелляционной инстанции, что ПАО «НКХП», несмотря на наличие технических возможностей для оказания услуг по перевалке зерна, необоснованно нарушал сроки рассмотрения заявок ООО «Технотранс» и ряда других хозяйствующих субъектов, отдавая приоритет удовлетворению заявок наиболее крупного контрагента (безотносительно очередности поступления заявок). Таким образом, в действиях стивидора усматриваются признаки злоупотребления доминирующим положением, выраженные в создании дискриминационных условий на рынке услуг по перевалке зерна.

Ранее Арбитражный суд Москвы признал законными аналогичные предупреждения, выданные АО «Новороссийский зерновой терминал» и АО «Туапсинский морской торговый порт». Сообщает ФАС России

Источник: ФАС России