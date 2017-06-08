Выпущен почтовый конверт с оригинальной маркой к 150-летию рождения поэта К.Д. Бальмонта

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7 июня в Литературно-краеведческом музее имени Константина Бальмонта (г. Шуя, пл. Ленина, д. 2) в рамках празднования 150-летия со дня рождения поэта Константина Дмитриевича Бальмонта Почта России организовала праздничное спецгашение конверта с оригинальной маркой, выпущенного к юбилейной дате.

Любой желающий также может поставить оттиск штемпеля гашения первого дня на конвертах в центральном отделении Почты России в г. Москве (ул. Мясницкая, д. 26).

На почтовой марке изображен портрет поэта работы В.А. Серова из собрания Государственной Третьяковской галереи. На основном изображении конверта — обложки книг, строки из стихотворения «Я в этот мир пришёл, чтоб видеть Солнце...» и факсимиле поэта.

В отделения Почты России по всей стране поступит миллион экземпляров конвертов с оригинальной маркой и полмиллиона художественных маркированных конвертов с портретом поэта. Это уже не первая филателистическая продукция, посвященная Константину Бальмонту: в 2012 году был выпущен художественный маркированный конверт с изображением поэта.

Константин Бальмонт – русский поэт-символист, переводчик и эссеист, один из представителей русской поэзии Серебряного века. Бальмонт родился 15 июня 1867 года в сельце Гумнищи Шуйского уезда Владимирской губернии (ныне Шуйский район Ивановской области).