34% краснодарцев предпочитают лежать на пляже

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Сайт по поиску работы Зарплата.ру опросил жителей Краснодара: давно ли они были в отпуске и как планируют отдыхать в этом году. В исследовании приняли участие 987 горожан.

Четверть опрошенных краснодарцев последний раз были в отпуске в этом году, 45% - в прошлом, а вот 18% не ходили в отпуск более двух лет!

В этом году краснодарцы планируют отдых на Черном море (47%), за границей (7%), проведут лето в городе 10%, на даче или в деревне - 22%. А вот 10% с грустью отметили, что в этом году у них не будет отпуска.

Также во время отпуска краснодарцы планируют сделать ремонт, найти новую работу, пройти обучение и подготовиться к свадьбе.

Идеальный отпуск – это активный туризм с походами и сплавами, так считает 44% опрошенных. 34% все еще хочет лежать на пляже. Еще 22% предпочтут поездки в новый город и осмотр местных достопримечательностей.

Насколько краснодарцам удается отключиться от работы во время отпуска?

64% горожан с головой уходят в отдых, 20% стараются отдыхать, но все-таки проверяют почту и решают рабочие задачи. 16% краснодарцев признались, что им редко удается отдохнуть – они всегда остаются на связи.

При этом 48% горожан отметили, что коллеги беспокоят их в отпуске только по серьезным вопросам, 34% - не беспокоят совсем, а каждому пятому сослуживцы не стесняются звонить и писать сообщения.