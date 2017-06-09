Морские пехотинцы Балтийского флота провели высадку морского десанта

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В соответствии с планом боевой подготовки Балтийского флота военнослужащие соединения морской пехоты береговых войск Балтийского флота отработали ряд учебно-боевых задач на полигоне «Хмелевка» В частности, черные береты провели тренировку по высадке десанта и прорыву обороны условного противника с моря.

В рамках тренировки в Военной гавани г. Балтийска подразделения морской пехоты береговых войск Балтийского флота погрузились на десантные корабли для выхода в море и проведения морской десантной операции.

В высадке, которая состоялась на полигоне «Хмелевка» в Калининградской области, были задействованы МДКВП «Евгений Кочешков» 6 десантных катеров в числе которых «Денис Давыдов», «Мичман Лермонтов», «Римский Корсаков», свыше 20 единиц боевой техники, порядка 200 военнослужащих соединения морской пехоты береговых войск Балтийского флота.

В ходе мероприятия боевой подготовки отрабатывались задачи по условному подавлению береговых укрепленных пунктов условного противника корабельными огневыми средствами, высадка десанта на необорудованное побережье, а также тактика ведения боевых действий силами морского десанта в глубине обороны условного противника.

Основой акцент тренировки моряков-десантников был сделан на отработку временных нормативов по погрузке техники, выходу из базы и скоростную переброску десанта в район высадки.

Источник: Пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту