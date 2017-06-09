Сквер в честь 80-летия Краснодарского края заложили в Новороссийске

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Торжественное мероприятие состоялось сегодня в Южном районе города-героя на улице Дзержинского.

- Сегодня мы дали старт новому и очень важному проекту, - отметил глава Новороссийска Игорь Дяченко. - Я уверен, что это место станет любимым местом отдыха не только у жителей Южного района, но и у всех новороссийцев, приурочено оно к 80-летию образования Краснодарского края, 225-летию с момента заселения Кубани казаками и Году экологии в России.

Жители района, общественность и молодежь собрались на месте будущего сквера. В рамках межмуниципального сотрудничества в мероприятии приняли участие заместитель председателя Городской думы Геленджика Татьяна Рой, а также 150 участников автопробега «ЭКОЛОГиЯ», которые вчера прибыли в Новороссийск, а сегодня отправятся в Севастополь.

Для удобства новороссийцев и гостей города-героя помимо зоны отдыха для детей и взрослых, рядом со сквером расположилась колоритная ярмарка. Это были пожелания людей, которые предпочитают приобретать кубанские товары именно здесь. Чуть в стороне будет благоустроена современная детская площадка (на месте «Старой крепости»), где появятся горки, качели, тренажёры.

В достаточно молодом Южном районе Новороссийска, а он был образован в 2004 году, на 70 тысяч населения приходится более 42 скверов и парковых зон. Есть и три особо охраняемые природные территории – Пионерская роща, Прилагунье и район Южных озёр.

- По поручению губернатора Краснодарского края В.И. Кондратьева мы заложили первый юбилейный сквер, до конца года планируем выделить ещё одно подходящее место в Центральной части города, - прокомментировал Игорь Дяченко.

Источник: Пресс-служба администрации МО Новороссийск. Публикуется без правок и исправлений.