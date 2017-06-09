В Калининградской области вертолеты морской авиации Ми-24 и Ми-8 поразили цели на полигоне

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В ходе планового летно-тактического учения смешанной вертолетной эскадрильи морской авиации Балтийского флота в Калининградской области вертолетчики провели боевые стрельбы из авиационных пушек и поражали мишени неуправляемыми ракетами.

В учении, которое проходило с 6 по 8 июня, приняли участие 10 экипажей ударных и военно-транспортных вертолетов Ми-24 и Ми-8МТ морской авиации Балтийского флота.

В ходе практических действий экипажи вертолетов отработали элементы простого и сложного пилотирования в условиях воздушного боя, действия в составе пар при совместном маневрировании и заходе на цель. Также выполнены задачи огневой поддержки корабельных ударных групп и подразделений морской пехоты Балтийского флота в районе полигона Хмелевка. Кроме этого, вертолетчики провели тренировки по десантированию разведывательных групп в тылу условного противника.

В период мероприятий боевой подготовки вертолетчики провели около 20 вылетов, осуществили десятки пусков неуправляемых ракет и более 500 выстрелов из авиационных пушек.

Специалисты аэродромных служб в эти дни выполнили нормативы по перезарядке вертолетного вооружения, решили комплексные задачи по поддержанию устойчивой радиосвязи, радиолокационному контролю полетов авиации на заданных маршрутах, выдачи радиолокационной информации на пункты боевого управления, а также по подготовке взлетно-посадочной полосы, заправке вертолетов и осуществлению маскировки авиационной техники и средств наземного обеспечения.

Источник: Пресс-служба ЗВО по Балтийскому флоту