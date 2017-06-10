Общественная палата РФ назвала самые добрые города страны

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Общественная палата РФ обнародовала рейтинг 10 самых добрых городов страны, составленный по итогам весеннего этапа всероссийской экологической акции #МарафонДобрыхДел.

Самым добрым городом стал Санкт-Петербург. Второе место заняли Химки, а третье — Кронштадт. Далее расположились Казань, Ульяновск, Уссурийск, Чебоксары, Москва, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород. Как отмечают организаторы, в рамках акции жители именно этих городов организовали наибольшее количество экологических мероприятий. Полная версия рейтинга опубликована на сайте акции добродела.рф

В общей сложности в рамках весеннего этапа акции россияне организовали свыше 35 тысяч экологических мероприятий. В частности, по данным организаторов, участниками было проведено свыше 3 тысяч субботников, более 1 500 акций по сбору вторсырья и утилизации опасных отходов, а также порядка 350 акций по сбору благотворительной помощи приютам для животных.

«За три месяца проведения акции в ней приняли участие более 100 тысяч человек из 1 600 населенных пунктов, которые доказали, что им небезразлична экологическая ситуация в стране. Отрадно, что во время проектов люди смогли организовать действительно очень масштабные мероприятия в своих городах, — заявила инициатор акции, член ОП РФ Елена Сутормина. — Мы довольны промежуточными результатами, и можно с уверенностью сказать, что наш проект показал: Год экологии — это в первую очередь инициативные граждане».

По словам члена ОП РФ, в этом году большую активность проявили жители сельских районов, и поэтому в ближайшее время Общественная палата РФ также представит рейтинг самых чистых сел страны.

Самые добрые россияне

Кроме того, Общественная палата РФ обнародовала рейтинг самых добрых участников проекта.

«Надо сказать, что не все проекты напрямую были связаны с экологией, но мы выделили самых активных и инициативных людей, которые просто сделали большие и хорошие дела для своего населенного пункта», — отметила Елена Сутормина.

Первое место заняла жительница Химок Елена Баева, организовавшая масштабную акцию по сбору книг в пользу сгоревшей в Плесецке библиотеки. Для реализации проекта ей удалось подключить 6 городских библиотек и свыше 500 человек, пожертвовавших порядка 700 книг. Кроме того, Баева своими силами провела экологический праздник на базе одной из местных школ, в результате которого было собрано 3 тонны вторсырья и 28 кг батареек.

Второе место в рейтинге заняла сотрудница Рыбинского детского дома Елена Ильина из города Рыбинск. Вместе с воспитанниками детского дома Ильина провела более 15 экологических акций, однако самой полезной назвала помощь приюту для животных. По словам Ильиной, особенно отрадно, что воспитанники потратили свое ежемесячное пособие не на личные нужды, а на помощь бездомным животным, благодаря чему в местный приют удалось пожертвовать более 20 кг корма. Также отличительной особенностью детского дома является отлаженная система раздельного сбора мусора, созданная Ильиной в рамках акции. По ее словам, вырученные со сдачи вторсырья средства сотрудники инвестируют в благоустройство территории.

Жительница города Тутаев Ярославской области Мария Исаева, которая заняла в рейтинге третье место, также сконцентрировала свои усилия на сборе вторсырья, сплотив вокруг идеи вторичной переработки практически весь город. Гражданская активистка в одиночку собрала с горожан несколько тонн пластика, макулатуры и алюминия и на личном транспорте доставила вторсырье в Ярославль, где сдала на переработку.

Активистка крымского поселка Зуя Марина Суржко сконцентрировала свои усилия на экологическом просвещении и проведении генеральных уборок сельских территорий, установив рекорд акции — 4 тонны бумаги и 1 100 пластиковых бутылок отправились на переработку.

«Финалисты весеннего этапа акции — яркий пример гражданских активистов, на которых могут и должны опираться местные органы власти в своей работе. В одиночку они организовали мероприятия, по эффективности превосходящие те, что порой проводятся силами администраций крупных городов», — отметила Сутормина.

Также в рейтинг самых активных участников вошла сотрудница средней школы с углубленным изучением отдельных предметов № 106 Советского района Волгограда Ирина Аллахвердиева, которая вовлекла всю школу в раздельный сбор мусора. Раздельный сбор гражданская активистка предложила рассматривать не только с точки зрения экологического просвещения, но и как дополнительный источник дохода. Вырученные с акций вторсырья деньги сотрудница инвестировала в благоустройство школьного двора. Как отметила инициатор акции Елена Сутормина, опыт Аллахвердиевой планируется тиражировать в другие школы.

«Ранее мы уже выступали за введение в школах единого дня раздельного сбора мусора, и успешный опыт гражданской активистки по его внедрению — отличный аргумент. Сегодня, когда сельские школы и школы малых городов особенно испытывают дефицит финансирования, раздельный сбор должен рассматриваться не только как просветительское мероприятие, но и как источник дополнительных средств для благоустройства школ», — отметила член ОП РФ.

Самые добрые школы

Также сегодня Общественная палата России подвела итоги рейтинга самых добрых школ, участвовавших в акции. За 3 месяца ее проведения в борьбу за звание самой доброй включились более 2 600 школ со всей страны. По количеству проведенных учениками экологических мероприятий первое место заняла школа № 422 города Кронштадт, второе место — школа № 215 города Санкт-Петербург, третье — Скосырская средняя школа станицы Скосырская Ростовской области. В десятку самых добрых школ также вошли Дальневосточный технический колледж (ДВГМК) города Уссурийск, школа № 29 города Химки, школа № 1 крымского поселка Зуя, Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского (бывш. Механико-технологический техникум), школа № 368 города Санкт-Петербург, школа № 25 города Химки и Аграфеновская средняя школа.

«Говоря о школах, больше всего нас порадовала искренняя активность самих учеников. Например, в одной из школ Санкт-Петербурга ребята самостоятельно придумали и организовали акцию „Неделя без транспорта“, в которой убедили участвовать учителей и руководство школы. Были и активные антипожарные кампании, проводимые самими учениками, и переговоры школьных советов с владельцами местных магазинов о проведении флешмоба „День без пластиковых пакетов“, и многие другие активности», — отметила Сутормина.

В общей сложности на долю школ пришлось более 20 тысяч экологических мероприятий, инициированных как самими учениками, так и руководством. Благодаря акции в школы были привнесены новые экологические форматы: например, благотворительные ярмарки по обмену вещами, направленные на формирование более ответственного отношения к потреблению.

Также Сутормина отметила, что по инициативе участников акция продолжена до 4 ноября. Зарегистрироваться для участия можно на сайте акции добродела.рф.

Напомним, всероссийская экологическая акция #МарафонДобрыхДел стартовала 1 марта. Главная цель акции — формирование в обществе нормы ответственного отношения к природе и вовлечение максимального количества россиян в благотворительную и волонтерскую деятельность. Акция организована Общественной палатой РФ совместно с Роспатриотцентром, Ассоциацией волонтерских центров и Российским фондом мира.