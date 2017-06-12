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12 июня Владимир Путин примет участие во Всероссийской акции «Мы – граждане России!»

Глава государства в торжественной обстановке вручит паспорта юным гражданам России в рамках проведения Всероссийской акции «Мы – граждане России!».

Участники церемонии – школьники, которые стали победителями и лауреатами конкурсов, олимпиад, творческих и спортивных соревнований, отличники учёбы, дети, совершившие героический поступок, а также победители всероссийского конкурса «Мы – граждане России!».

Всероссийская акция «Мы – граждане России!» по вручению паспортов школьникам в торжественной обстановке была организована общественной организацией «Российское движение школьников» совместно с общественной организацией «Российский союз молодёжи». Аналогичные мероприятия пройдут в этот день по всей стране.

Источник: Президент.рф

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Категория: Новости / В России

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