Президент вручил государственные премии Российской Федерации

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В День России Президент вручил в Кремле Государственные премии 2016 года за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства и гуманитарной деятельности.

осударственные премии Российской Федерации в области науки и технологий 2016 года присуждены:

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Объявлены лауреаты Госпремии 2016 года7 июня 2017 года

Батурину Юрию Ефремовичу, доктору технических наук, советнику главного геолога – заместителя генерального директора открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз», Богданову Владимиру Леонидовичу, доктору экономических наук, генеральному директору открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз», Нуряеву Анатолию Сергеевичу, первому заместителю генерального директора того же акционерного общества, – за создание рациональных систем разработки нефтяных, нефтегазовых и газонефтяных месторождений Западной Сибири;

Ревишвили Амирану Шотаевичу, академику Российской академии наук, директору федерального государственного бюджетного учреждения «Институт хирургии имени А.В.Вишневского» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Караськову Александру Михайловичу, академику Российской академии наук, директору федерального государственного бюджетного учреждения «Сибирский федеральный биомедицинский исследовательский центр имени академика Е.Н.Мешалкина» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Покушалову Евгению Анатольевичу, члену-корреспонденту Российской академии наук, заместителю директора по научно-экспериментальной работе того же учреждения, – за научное обоснование и внедрение в клиническую практику новой концепции снижения заболеваемости и смертности среди пациентов с нарушениями ритма сердца;

Шакуре Николаю Ивановичу, доктору физико-математических наук, заведующему отделом релятивистской астрофизики Государственного астрономического института имени П.К.Штернберга федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова», Сюняеву Рашиду Алиевичу, академику Российской академии наук, заведующему лабораторией теоретической астрофизики и научного сопровождения проекта «Спектр-РГ» отдела астрофизики высоких энергий федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт космических исследований Российской академии наук, – за создание теории дисковой аккреции вещества на чёрные дыры.

Государственные премии Российской Федерации в области литературы и искусства 2016 года присуждены:

Артемьеву Эдуарду Николаевичу, композитору, – за вклад в развитие отечественного и мирового музыкального искусства;

Григоровичу Юрию Николаевичу, балетмейстеру, – за выдающийся вклад в развитие отечественного и мирового хореографического искусства;

Пиотровскому Михаилу Борисовичу, генеральному директору федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный Эрмитаж», – за вклад в сохранение отечественного и мирового культурного наследия.

Дополнительно

Вручение Государственной премии Даниилу Гранину3 июня 2017 года

Государственная премия Российской Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности 2016 года присуждена Гранину Даниилу Александровичу. Церемония вручения Госпремии Д.Гранину состоялась ранее – 3 июня в Санкт-Петербурге.

Источник: президент.рф