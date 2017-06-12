Морские пехотинцы Черноморского флота отразили масштабное наступление условного противника под Краснодаром

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На полигоне «Молькино» под Краснодаром морские пехотинцы Черноморского флота, в рамках внезапной проверки боеготовности войск Южного военного округа, отразили наступление условного противника на захваченный ранее плацдарм.

Перед выполнением тактических задач подразделения мотострелков в пункте постоянной дислокации были подняты по тревоге и совершили марш свыше 250 км на военной технике по пересеченной местности в район выполнения учебно-боевой задачи.

На полигоне военнослужащим предстояло отработать нормативы по маскировке боевой техники, оборудованию, охране и обороне района сосредоточения.

В ходе проверки военнослужащие продемонстрировали усвоенные навыки ведения боевых действий в обороне на пересеченной местности, как в дневное, так и ночное время суток.

Комиссия вышестоящего штаба проверила готовность личного состава к выполнению поставленных задач в обстановке современного общевойскового боя, эффективность взаимодействия между подразделениями, а также применение командирами новых тактических приемов в ходе ведения боевых действий.

Всего на полигоне Молькино под Краснодаром в учениях приняло участие около 500 военнослужащих и было задействовано свыше 100 единиц боевой техники, в том числе современные БТР-82А, переносной танковый ракетный комплекс (ПТРК) «Фагот», ручные противотанковые гранатометы (РПГ-7) и стрелковое вооружение.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа