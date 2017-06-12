В Краснодаре на митинг против коррупции вышли около двух тысяч человек

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Ранним утром 12 июня в парке им. 30-летия Победы на согласованный с городскими властями митинг собрались около двух тысяч человек. Сообщает "Голос Кубани"

Изначально организаторы митинга планировали провести акцию днем в Чистяковской роще, но местные чиновники, сославшись на необходимость усилить меры безопасности во время подготовки и проведения Кубка конфедерации и ЧМ по футболу, согласовали акцию на Затоне с 09:00 до 11:00 часов. Чтобы добраться до места проведения митинга, желающим приходилось выстоять в длинной очереди и пройти рамки металлодетектора, которые установили сотрудники полиции для досмотра граждан.

В Сочи акция сторнников Навального собрала порядка 100 человек. По сообщению издания "Голос Кубани" полиция задержала порядка 50 участников.

В рамках антикоррупционной акции ее участники планировали пройти от ТЦ “Александрия” по улице Конституции до памятника жертвам политических репрессий, расположенном на пересечении улиц Конституции и Парковой, сообщает корреспондент “Кавказского узла”.

Однако начальник ОВД Центрального района Сочи Александр Бондарев, приехавший на место сбора участников акции, потребовал от них немедленно разойтись. Как заявил Бондарев участникам акции, он “усматривает в ней признаки несанкционированного митинга”.

Затем полицейские начали задерживать сторонников Навального. Сообщает "Голос Кубани"

Источник: Голос Кубани