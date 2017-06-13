Морские пехотинцы приняли военную присягу и стали гвардейцами

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В гвардейском соединении морской пехоты Балтийского флота 10 июня состоялся торжественный ритуал приведения к Военной Присяге молодого пополнения, призванного весной этого года.

В общей сложности на верность Отечеству присягнули более 100 молодых людей, призванных из более 20 регионов Российской Федерации. Каждому из них из рук командования части были вручены знаки «Гвардия».

На строевом плацу соединения состоялось торжественное построение личного состава, вынос Боевого Знамени, митинг, чествование отличившихся военнослужащих. В мероприятии приняли участие родственники военнослужащих, представители ветеранских и общественных организаций.

Накануне торжественного ритуала молодое пополнение морской пехоты Балтийского флота прошло курс практической общевойсковой подготовки на полигоне Хмелевка. В течение недели с молодыми военнослужащими провели комплекс занятий по тактике, военной медицине и топографии, новобранцы выполнили первые нормативы по стрельбе из стрелкового оружия.

Командование прославленного соединения морской пехоты Балтийского флота 10 июня объявило "Днем открытых дверей", гости воинской части и родители новоиспеченных морпехов ознакомились с жизнью и бытом «Черных беретов».

Источник: пресс-служба Балтийского флота