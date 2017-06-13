В военно-морской вуз в Калининграде прибыли военнослужащие-кандидаты в курсанты

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В филиал ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в г. Калининграде прибыли более шестидесяти военнослужащих-кандидатов со всех округов и флотов ВС РФ для подготовки к сдаче вступительных испытаний.

С кандидатами проводятся занятия по физической подготовке, истории Вооруженных Сил и ВМФ России, организованы экскурсии на профильные кафедры по специальности обучения. В музее военно-морского вуза с будущими курсантами преподавателями проводятся установочные лекции по истории.

Вступительные испытания в филиале ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в г. Калининграде начнутся 1 июля.

В этом году для нужд ВМФ России в БВМИ планируется набрать более 130 человек. Курсанты набираются для обучения по программам высшего (офицеры) и среднего профессионального (мичманы) военно-морского образования.

В нынешнем году конкурс в Калининградский военно-морской вуз для молодых людей составляет в среднем 2,5 кандидата на место, для девушек – 9 кандидатов на место.

Источник: пресс-служба Балтийского флота