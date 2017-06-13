Курс валют
57.00
63.79
/В России/

В Новороссийске изъято свыше четырехсот литров алкогольной продукции

В ходе проведения мероприятий по выявлению незаконного оборота алкогольной продукции сотрудники ОИАЗ Управления МВД России по г. Новороссийску выявили два факта незаконной реализации спиртосодержащей продукции. В нарушение действующего законодательства, предприниматели осуществляли реализацию алкогольной продукции без соответствующего разрешения (лицензии).

Из незаконного оборота изъято 419 литров спиртного.

В отношении продавца одного из магазинов составлен административный протокол по статье 14.2 КоАП России. В отношении владельца другой торговой точки правоохранители составили административный протокол по части 3 статьи 14.16 КоАП России «Нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции».

В настоящее время административные материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Кроме изъятия предмета правонарушения санкции указанной статьи предусматривают выплату штрафа.

Источник: Пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску

Другие новости по теме:

Категория: Новости / В России

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

В Новороссийске изъято свыше четырехсот литров алкогольной продукции

В Пригороде Новороссийска стальной отбойник пробил ВАЗ

В Новороссийске очередное ДТП с участием большегруза

В Новороссийске (Абрау-Дюрсо) прошел 4-ый байк-фестиваль «Абрау Фест» при участии мотоклуба «Ночные волки»

В Новороссийске молодой человек подозревается в совращении семилетней девочки