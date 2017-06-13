В Новороссийске изъято свыше четырехсот литров алкогольной продукции

/В России/

В ходе проведения мероприятий по выявлению незаконного оборота алкогольной продукции сотрудники ОИАЗ Управления МВД России по г. Новороссийску выявили два факта незаконной реализации спиртосодержащей продукции. В нарушение действующего законодательства, предприниматели осуществляли реализацию алкогольной продукции без соответствующего разрешения (лицензии).

Из незаконного оборота изъято 419 литров спиртного.

В отношении продавца одного из магазинов составлен административный протокол по статье 14.2 КоАП России. В отношении владельца другой торговой точки правоохранители составили административный протокол по части 3 статьи 14.16 КоАП России «Нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции».

В настоящее время административные материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Кроме изъятия предмета правонарушения санкции указанной статьи предусматривают выплату штрафа.

Источник: Пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску