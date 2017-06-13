В России детям-сиротам увеличат выплаты по безработице

/В России/

Закон направлен на совершенствование порядка выплаты пособия по безработице в повышенном размере впервые ищущим работу и впервые признанным органами службы занятости безработными детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Указанным лицам в течение шести месяцев со дня регистрации их в качестве безработных выплачивается пособие по безработице или стипендия (в случае прохождения ими профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости) в размере среднемесячной заработной платы в соответствующем субъекте Российской Федерации на дату регистрации их в качестве безработных.

Данная гарантия также распространяется на признанных безработными детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые ранее по направлению органов службы занятости были временно трудоустроены в свободное от учёбы время, принимали участие в общественных работах, а также проходили производственную практику, предусмотренную образовательными программами.

Источник: пресс-служба прокуратуры по Республике Кабардино-Балкария