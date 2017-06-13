Танкисты мотострелковой бригады ЮВО в Ставропольском крае приступили к стрельбам

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Танкисты мотострелковой бригады Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной на территории Ставропольского края, приступили к выполнению упражнений боевых стрельб на полигоне «Николо-Александровский».

Танкисты ведут стрельбу из пушек современных танков Т-72Б3 штатным снарядом, а также из крупнокалиберного зенитного пулемета по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим движущийся танк, противотанковый гранатометный расчет и безоткатное артиллерийское орудие на дистанциях от 300 до 2000 м.

Механики-водители выполняют упражнения по вождению боевых машин по пересеченной местности с преодолением естественных препятствий, а также противотанковых рвов и заграждений.

Боевая подготовка в мотострелковом соединении спланирована таким образом, чтобы охватить все основные вопросы ведения боя танковым подразделением в наступлении и обороне, в дневное и ночное время.

Данные огневые занятия являются первым этапом комплекса мероприятий боевой подготовки танкистов в летнем периоде обучения.

В практических занятиях по огневой подготовке принимают участие около 100 военнослужащих и задействовано более 20 единиц вооружения и военной техники.

Источник: Начальник пресс-службы Южного военного округа