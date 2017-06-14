В Новороссийске сотрудники отдела ГИБДД обеспечивают безопасность детских перевозок.

/В России/

Ранним утром новороссийский железнодорожный вокзал наполнился шумом и гамом. Поезд «Москва-Новороссийск» остановился, и на перрон, смеясь, выскочили сотни детей. Летний отдых в детских оздоровительных лагерях должен запомниться ребятам только положительными эмоциями. А чтобы это было так, взрослые должны сделать его безопасным.

Тем временем в работу включаются стражи порядка. Перед посадкой в транспорт сотрудники отделения технического надзора ГИБДД тщательно проверяют документацию и обследуют каждый автобус на предмет оснащенности его средствами первой медицинской помощи, пожаротушения, исправности транспортного средства, наличия необходимой документации.

После проверки сотрудники полиции помогли ребятам занять свои места. Поприветствовав всех, старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Наталья Мельникова рассказала детям о правилах поведения в автобусе, разбавив лекцию интересными загадками о знании правил дорожного движения и напомнила о самом главном правиле для пассажиров- быть пристегнутым ремнем безопасности.

Автоколонна выстроилась в ряд. Патрульный автомобиль, открывающий движение, включил проблесковые маячки и начал движение. Отдых детей на Кубани под пристальной защитой полицейских.

Источник: Старший инспектор по пропаганде БДД отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Новороссийск