На Азовском побережье все готово к проведению Всеармейского конкурса зенитчиков «Чистое небо»

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На полигоне Ейский в Краснодарском крае завершена подготовка к старту всеармейского этапа соревнований «Чистое небо» среди отделений переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла» на бронетранспортерах БТР-80. На морском побережье полигона подготовлена грунтовая трасса протяженностью 8,2 км с различными препятствиями — брод, косогор, «восьмерка» и другими.

Преодоление препятствий на трассе и контроль результатов боевых стрельб в ходе соревнований будет осуществляться посредством более 20 видеокамер, установленных на мишенных полях, а также с помощью мобильного комплекса контроля стрельб ракетных подразделений «Конгломерат-1П».

Данная система обеспечивает контроль мишенной обстановки, пролетов зенитных управляемых ракет и снарядов, фиксацию поражения воздушных целей, а также состояния наземной зоны полигона на площади 20 кв. км.

Для организации выполнения боевых стрельб на огневых рубежах маршрутов подготовлено около 1,5 тыс. различных мишеней, в том числе типа «вертолет» и «БТР», а также в виде ростовых фигур, обозначающих живую силу условного противника.

Для гостей конкурса подготовлены посадочные места на 3 трибунах и в 2 шатрах общим размещением около 2 тыс. человек.

Смонтированы 3 широкоформатных экрана периметром 6 на 4 м для показа зрителям действий команд на отдаленных участках трасс.

В конкурсе будут участвовать команды от всех четырех военных округов, а также от Северного флота и Воздушно-десантных войск. Общее число соревнующихся военнослужащих составит более 100 человек.

Всеармейский этап соревнований «Чистое небо», проводимый в рамках подготовки к Армейским международным играм - 2017 пройдет с 19 по 24 июня.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа