Отряд кораблей Балтийского флота отработал плановые учебно-боевые задачи в Северном море и вышел в Балтийское море

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Отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов «Бойкий» и «Стерегущий», находящийся в дальнем походе, отработал плановые учебно-боевые задачи в Северном море и вышел в Балтийское море через скандинавские проливы Скагеррак и Каттегат.

Во время перехода в Балтийском море экипажи кораблей отработали совместные действия по обнаружению и уничтожению корабельной группировки условного противника. Боевые расчеты провели электронные пуски противокорабельных управляемых ракет. Кроме этого экипажи корветов отразили воздушный налет условного неприятеля и отработали вопросы противодиверсионной защиты во время стоянки на незащищенном рейде.

Палубные вертолеты Ка-27 осуществили несколько летных смен. Во взаимодействии с кораблями отряда занимались поиском субмарины условного противника, а также провели тренировки по спасению с воды.

Подразделения морских пехотинцев, находящиеся на кораблях отряда, отработали различные антитеррористические сценарии и стрельбы из стрелкового оружия по морским мишеням.

Отряд покинул Военную гавань г.Балтийска 4 июня с.г. для выполнения плановых учебно-боевых задач в операционной зоне Балтийского флота.

Источник: Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту