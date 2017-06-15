Прошло совместное летно-тактическое учение оперативно-тактической авиации объединения ВВС и ПВО и Морской авиации Балтийского флота

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Летчики оперативно-тактической авиации объединения ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО), дислоцированные в Воронежской области, приступили к отработке совместных действий с истребителями морской авиации Балтийского флота над Балтийским морем.

В ходе учения многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 осуществили перелет из Воронежской области на один из оперативных аэродромов в Калининградской области. В дальнейшем экипажам Су-34 придётся отработать совместные действия с экипажами и летчиками различных классов морской авиации Балтийского флота.

В рамках выполнения учебно-боевых задач авиационная группировка отработает перехват различных воздушных целей, в том числе имитирующие крылатые ракеты и беспилотные аппараты условного противника, и выполнит стрельбы и бомбометания в морских полигонах Балтийского флота.

Учебно-тренировочные полеты проводятся со строгим соблюдением международных норм использования воздушного пространства.

Учение носит плановый характер и продлится до конца текущей недели. В нем задействовано до 20 самолетов и вертолетов оперативно-тактической, армейской и транспортной авиации, а также более 200 военнослужащих летного и летно-технического состава.

Источник: Начальник пресс-службы Западного военного округа