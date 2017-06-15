На Балтийском флоте будет проведен профессиональный конкурс среди военных медсестер

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В преддверии Дня медицинского работника в 11.00 в клубе 1409 Военно-морского клинического госпиталя в Калининграде будет проведен финал профессионального конкура среди военных медицинских сестер.

За звание лучшего специалиста среди центральных лечебных заведений Балтийского флота в эту пятницу будут бороться шесть медсестер, которые прошли отбор в отделениях госпиталя и Лечебно-диагностического центра Калининграда.

Структурно конкурс будет состоять из нескольких номинаций: презентация, домашнее задание, профессиональное мастерство и показ творческих способностей.

В профессиональной части конкурса участницы будут тянуть билеты, содержащие практические и теоретические вопросы, а в творческой – продемонстрируют знания народных традиций, исполнят песни и танцы.

Жюри, в которое входит руководство госпиталя и медицинские специалисты, кроме оценки знаний конкурсанток в области медицины, оригинальности исполнения заданий оценит и внешние данные конкурсанток, среди которых будет выбрана самая обаятельная и привлекательная.

Источник: пресс-служба Балтийского флота