Изношенный магистральный водопровод не выдерживает повышенного давления

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С началом летнего сезона потребление холодной воды, которую поставляет филиал «Ейский групповой водопровод» ООО «Югводоканал» заметно возрастает. Если в зимний период времени для удовлетворения потребностей потребителей из нескольких районов северной зоны Кубани и Азовского района Ростовской области хватало 30-35 тысяч кубометров воды в сутки, то с наступлением жаркой погоды ее потребление возрастает до 45 тысяч и более кубометров.

Для подачи этих объемов воды давление в магистральном водопроводе повышается. Но, к сожалению, изношенность трубопровода вносит свои коррективы в его работу. Так произошло и в прошедший вторник 13 июня. Как только давление в магистрали подняли до восьми атмосфер, изношенная металлическая труба МВ-1 не выдержала такой нагрузки и дала течь сразу в трех местах. Произошла авария и на разводящих сетях Рассветовского сельского поселения Староминского района.

На устранение аварийных ситуаций руководством филиала «Ейский групповой водопровод» ООО «Югводоканал» были направлены бригады аварийно-восстановительного ремонта Ейского участка и «Староминская магистраль». Без снижения давления на магистральном водопроводе была ликвидирована одна авария. Оперативно устранено повреждение и на разводящих сетях в сельском поселении. После чего бригады приступили к устранению двух других повреждений, которые потребовали не полной остановки работы водовода, а снижения давления до трех атмосфер. После устранения аварии с 18 часов 30 минут службы начали постепенно поднимать давление в сети. На рабочий режим вывели работу водовода к 23 часам.

В среду ситуация повторилась. На МВ-1 в районе ВК-23 опять произошел порыв, для устранения которого выехала бригада аварийно-восстановительного ремонта. Авария была устранена без остановки магистрального водопровода в нормативные сроки.