Кто такие казаки с точки зрения власти и ее имперского мифа?

/В России/

Во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 14 июня состоялось весьма важное для казаков событие. Были представлены результаты исследования «Казачество Северного Кавказа как фактор стабильности региона», проведенного совместно Центром стратегических исследований религии и политики современного мира и Фондом ВЦИОМ.

Отметим, что ВЦИОМ является ведущей российской исследовательской организацией в области общественного мнения и имеет статус научного учреждения. Именно поэтому, проведенный ВЦИОМ опрос казаков, а главное обнародование его результатов, можно отнести к исключительному случаю, когда казаки смогли свободно высказать свое мнение по проблемным вопросам развития казачества. Хотя тема исследования, казалось бы, касается только казаков северного Кавказа, на самом деле, она показала много общих проблем, с которыми сталкиваются казаки всех регионов России. Это и проблемы, препятствующие «возрождению казачества», и факторы, мешающие сплочению казаков, и социально-экономические проблемы, и проблемы идентичности, и ряд других серьезных проблем, как правило замалчиваемых Советом при Президенте РФ по делам казачества, деятельность которого охватывает не казаков, а лишь членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр.

Возвращаемся к теме исследования проведенного ВЦИОМ. По мнению Казачьего Информационно-Аналитического Центра первые, честно и откровенно, на довольно высоком уровне, говориться о том, что же сегодня представляют собою казаки в России и как они оценивают деятельность Русской Православной Церкви, Правительства и Президента России, Государственной Думы, Российской Армии и т.д.

Пока, чтобы не терять оперативности в информировании, приведем только несколько отрывков из выступлений участников (даются «как есть», без правки отдельных дефектов в виде дерганий камеры, на устранение которые нет времени). Более полная информация, включая аудиозапись выступлений, будет представлена позже.

Источник: КИАЦ Казачий Информационно-Аналитический Центр