Артиллеристы ЮВО уничтожили условного противника в Ставропольском крае

/В России/

Артиллерийские подразделения мотострелковой бригады Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Ставропольском крае, выполнили боевые стрельбы из модернизированных 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С».

Военнослужащие также отработали нормативы по занятию огневых позиций с ходу, выполнили боевые стрельбы с закрытых огневых позиций, как одиночным орудием, так и в составе артиллерийских батарей.

Для разведки и целеуказания артиллеристы применили новейший подвижный разведывательный пункт «Аргус» на базе БМП-2, оснащенный импульсным прибором наблюдения и тепловизором.

Всего в плановых мероприятиях боевой подготовки было задействовано около 500 военнослужащих и более 40 единиц военной техники.

«Мста-С» предназначена для поражения живой силы, бронированной и небронированной боевой техники, полевых фортификационных сооружений, пунктов управления противника и объектов тыла.

Она оснащена автоматизированной системой управления и наведения огня «Успех-С» с баллистическим вычислителем, аппаратурой топографической привязки и ориентирования, спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС.

Источник: Начальник пресс-службы Южного военного округа