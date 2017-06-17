Умер депутат Госдумы, бывший глава Саратова Олег Грищенко

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На 51-м году жизни 17 июня умер депутат Государственной Думы седьмого созыва. ранее он занимал должность главы города Саратова.

Олег Грищенко являлся главой города Саратова в 2005-2016 годах. До этого он занимал пост депутата областной думы и был директором Саратовского подшипникового завода. В 2016 году Грищенко прошел в Госдуму от «Единой России» по Саратовскому одномандатному округу.

Текущий глава города Саратова Сараев выразил соболезнования родным и близким Олега Васильевича Грищенко. Гражданская панихида состоится 18 июня с 13:00 до 15:00 в здании Саратовской областной Думы.

Источник: администрация МО г. Саратов