Курс валют
57.74
64.46
/В России/

Умер депутат Госдумы, бывший глава Саратова Олег Грищенко

На 51-м году жизни 17 июня умер депутат Государственной Думы седьмого созыва. ранее он занимал должность главы города Саратова.

Олег Грищенко являлся главой города Саратова в 2005-2016 годах. До этого он занимал пост депутата областной думы и был директором Саратовского подшипникового завода. В 2016 году Грищенко прошел в Госдуму от «Единой России» по Саратовскому одномандатному округу.

Текущий глава города Саратова Сараев выразил соболезнования родным и близким Олега Васильевича Грищенко. Гражданская панихида состоится 18 июня с 13:00 до 15:00 в здании Саратовской областной Думы.

Источник: администрация МО г. Саратов

Другие новости по теме:

Категория: Новости / В России

Просмотров: 43 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

В России начался футбольный Кубок конфедераций

Ракетные корабли Балтийского флота поразили воздушные мишени

Морские пехотинцы высадили морской десант на полигоне Хмелевка

Морские пехотинцы отработали задачи по противодесантной обороне побережья

Корветы Балтийского флота артиллерией поразили морские мишени