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Дежурные спасательные силы Балтийского флота провели тренировку в море

В рамках летней плановой учебы дежурных аварийно-спасательных сил Балтийского флота было проведено комплексное учение сил поисково-спасательного обеспечения в море.

Дежурные силы аварийно-спасательного отряда Балтийского флота были подняты по сигналу. Перед ними была поставлена задача - оказать помощь условно аварийному судну, на борту которого возник пожар и отбуксировать его в базу.

  Спасательная операция началась с получения сигнала бедствия от условно аварийного судна, роль которого выполнял  ракетный катер.

После в море для оказания экстренной помощи аварийному судну вышли дежурные силы аварийно – спасательного отряда Балтийского флота в составе пожарного катера «ПЖК-1680» и рейдовых водолазных катеров «РВК-2163» и «РВК-2162».

На катер была высажена аварийно-спасательная группа, которая оказала помощь экипажу в борьбе с пожаром, водой и заделывании пробоины.   В соответствии с планом учения флотские спасатели также отработали организацию оказания первой медицинской помощи условно потерпевшим и  выполнили буксировку аварийного судна с помощью спасательного буксира «СБ-123» в пункт базирования.

Источник: пресс-служба Балтийского флота

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Категория: Новости / В России

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