Корветы Балтийского флота артиллерией поразили морские мишени

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Корабельная ударная группа Балтийского флота в составе корветов «Бойкий», «Стерегущий» и «Стойкий» нанесла артиллерийский удар по отряду кораблей условного противника.

В рамках проведения тактического учения соединения надводных кораблей Балтийского флота экипажи корветов «Бойкий», «Стерегущий» и «Стойкий» успешно выполнили элементы совместного маневрирования в море и совместные артиллерийские стрельбы по морским надводным целям.

Экипажи корветов провели ряд корабельных учений с отработкой морских элементов подготовки, задач по артиллерийской подготовке и защите кораблей при отражении ударов вероятного противника. Моряки выполнили ряд совместных боевых упражнений с практической стрельбой из артиллерийских корабельных комплексов АК-630 и А-190 в рамках корабельных учений по розыгрышу артиллерийского боя с надводными кораблями условного противника. В качестве мишеней использовались буксируемые и поплавковые щиты.

Кроме того, экипажи провели учение по противовоздушной обороне кораблей в море, отразив эмитированные средства воздушного нападения условного противника с различных высот и направлений.

Источник: пресс-служба Балтийского флота