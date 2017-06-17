Морские пехотинцы высадили морской десант на полигоне Хмелевка

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В соответствии с планом боевой подготовки Балтийского флота военнослужащие соединения морской пехоты и 11 армейского корпуса береговых войск Балтийского флота отработали ряд учебно-боевых задач на полигоне «Хмелевка». В частности, черные береты провели тренировку по высадке десанта и прорыву обороны условного противника с моря, а мотострелки противодействовали им с берега.

В рамках тренировки в Военной гавани г. Балтийска подразделения морской пехоты береговых войск Балтийского флота погрузились на десантные корабли для выхода в море и проведения морской десантной операции.

В высадке, которая состоялась на полигоне «Хмелевка» в Калининградской области, были задействованы МДКВП «Евгений Кочешков» 6 десантных катеров в числе которых «Денис Давыдов», «Мичман Лермонтов», «Римский Корсаков», около 20 единиц боевой техники, порядка 200 военнослужащих соединения морской пехоты береговых войск Балтийского флота.

Морским пехотинцам на берегу противостояли подразделения 11 армейского корпуса Балтийского флота. В ходе учения личный состав мотострелковых подразделений, имитировавший условного противника, был поднят по тревоге и совершил марш в район предполагаемой высадки морского десанта. По прибытию на место пехотинцы выполнили задачи по подготовке местности к противодесантной обороне и инженерному оборудованию позиций. На втором этапе учения мотострелки провели бой с десантом условного противника.

В ходе мероприятия боевой подготовки корабельными группами, задействованными в высадке морского десанта, отрабатывались задачи по условному подавлению береговых укрепленных пунктов условного противника корабельными огневыми средствами, высадка десанта на необорудованное побережье, а также тактика ведения боевых действий силами морского десанта в глубине обороны условного противника.

В ходе тренировки были задействованы самолеты и вертолеты морской авиации Балтийского флота

Основой акцент тренировки моряков-десантников был сделан на отработку временных нормативов по погрузке техники, выходу из базы и скоростную переброску десанта в район высадки.

Источник: пресс-служба Балтийского флота