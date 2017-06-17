Ракетные корабли Балтийского флота поразили воздушные мишени

/В России/

В соответствии с планом боевой подготовки Балтийского флота в полигонах, расположенных в акватории Балтийского моря, малый ракетные корабли «Ливень» и «Зеленый Дол» успешно выполнили совместные артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим средства воздушного нападения условного противника.

Малыми ракетными кораблями были отработаны элементы боя по совместному отражению атак малоразмерных целей и противовоздушной обороне, выполнены задачи по совместному маневрированию, организации взаимодействия и связи между кораблями. Стрельбы выполнялись из 100, 76 и 30 миллиметровых артиллерийских установок.

Одним из основных мероприятий стало учение по отражению атак средств воздушного нападения условного противника с малых высот с выполнением зенитно-артиллерийских стрельб. Экипажами кораблей также были проведены корабельные учения по борьбе за живучесть, радиационной, химической и биологической защите в море, отработаны элементы противодиверсионной обороны кораблей на незащищенном рейде.

Источник: пресс-служба Балтийского флота