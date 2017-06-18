«Военно-морская академия» в Калининграда 54-й раз выпустила лейтенантов

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В филиале ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в г. Калининграде, состоялся день открытых дверей и 54 выпуск лейтенантов.

17 июня на плацу военно-морского носящего имя прославленного адмирала Ф.Ф.Ушакова, прошла торжественная церемония выпуска офицеров Военно-Морского Флота России.

В этом году с золотой медалью военно-морской вуз закончили трое и восемь выпускников получили диплом с отличием.

Среди выпускников – представители 19 регионов России: Ставропольского, Камчатского, Приморского, Кранодарского краёв; Республик Башкортостан, Дагестан, Мари-Эл, Мордовия, Чувашия; Архангельской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Калининградской, Курской, Нижегородской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей.

Особенностью церемонии выпуска в военно-морских вузах России является то, что выпускники именно «производятся в офицеры». Поэтому изначально построение проходит в курсантской форме и лишь после вручения погон и кортиков выпускники переодеваются в офицерскую форму. Традиционно лучшим выпускникам атрибуты флотского офицера вручают боевые адмиралы, прошедшие военную службу на кораблях и подводных лодках ВМФ России.

Специально для гостей и родственников выпускников во время церемонии переодевания молодых офицеров в исполнении военного оркестра филиала прозвучал «Лейтенантский вальс». Под его мелодию курсанты третьего курса и сводной женской роты факультета высшего образования станцевали вальс.

Вчерашних курсантов, только что одевших лейтенантскую форму, во время торжественного митинга поприветствовал начальник штаба Балтийского флота вице-адмирал Игорь Мухаметшин.

Затем напутственные слова молодым офицерам сказал почетный командующий Балтийским флотом, советник губернатора Калининградской области адмирал Владимир Егоров.

По сложившейся традиции выпускники 2017 года исполнили песню «Флагманский марш».

Торжественный ритуал выпуска завершился прощанием выпускников с Боевым Знаменем филиала и прохождением торжественным маршем.

Источник: пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту