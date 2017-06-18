В частях Балтийского флота молодое пополнение принимает военную присягу

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В нескольких соединениях 11 армейского корпуса Балтийского флота состоялись торжественные ритуалы приведения к Военной Присяге молодого пополнения, призванного весной этого года.

В общей сложности на верность Отечеству присягнули более 1000 молодых людей. В гвардейских соединениях каждому молодому солдату из рук командования частей были вручены знаки «Гвардия».

В этом году в период весеннего призыва на Балтийский флот планируется набрать более 5000 новобранцев, прибывающих из трех военных округов.

Более 90% молодых людей, призванных из Калининградской области, остается служить на Балтийском флоте.

Накануне торжественного ритуала молодое пополнение, прибывшее в части Балтийского флота, прошло в составе специально сформированных подразделений курс практической общевойсковой подготовки на полигонах Правдинский, Павенково и Хмелевка.

В течение недели с молодыми военнослужащими был проведен комплекс занятий по тактике, военной медицине и топографии. Новобранцы выполнили первые нормативы по стрельбе из стрелкового оружия.

Во всех частях армейского корпуса в этот день прошел "День открытых дверей", где гости и родители новоиспеченных военнослужащих ознакомились с их жизнью и бытом в подразделениях.

Источник: пресс-служба ЗВО по Балтийскому флоту