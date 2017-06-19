Грозный и Сочи самые безопасные города России

/В России/

Специалисты Domofond.ru составили рейтинг городов России по безопасности согласно мнению местных жителей и сравнили результаты с данными 2016 года. Разница между оценками наиболее и наименее безопасных городов страны оказалась существенной.

В опросе Domofond.ru принял участие 258 441 респондент со всей России. Россиянам предлагалось оценить, насколько они согласны с высказыванием «Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток» по 10-балльной шкале[1]. В результате среди 100 крупнейших по численности населения городов России были выявлены наиболее и наименее безопасные. Свежие данные специалисты сравнили с информацией 2016 года.

Самые безопасные города

Самым безопасным городом местные жители уже второй год подряд назвали Грозный. Респонденты из Грозного оценили свою защищенность на 8,7 балла из 10, что существенно выше показателей других городов. Так, в своих отзывах участники опроса отмечали дружелюбных соседей и то, что люди всегда готовы помочь в беде. Второе место занял Сочи (7,5 балла), который поднялся за год на две позиции и опередил Нижневартовск. Возможно, на уровень безопасности в Сочи повлияла подготовка к Кубку конфедераций – 2017, который пройдет этим летом. «Безопасность и чистота. Отсутствие плотной застройки», – так описывает Сочи один из горожан.

10 наиболее безопасных городов России по оценкам местных жителей