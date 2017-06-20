Корабли Балтийского флота уничтожили подводную лодку условного противника

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В акватории Балтийского моря экипажи малых противолодочных кораблей Балтийской военно-морской базы успешно отработали задачи по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника.

Корабельная поисково-ударная группа в составе МПК «Алексин», МПК «Кабардино-Балкария» совместно с противолодочной авиацией провели учение, в ходе которого экипажи малых противолодочных кораблей (МПК) во взаимодействии с противолодочным вертолетом морской авиации флота Ка-27ПЛ отработали комплекс задач по поиску подводной лодки условного противника и ее уничтожению.

По замыслу учения предположительно в районе сосредоточения одной из корабельных группировок Балтийского флота находилась подводная лодка условного противника, экипажу которой была поставлена задача – уничтожить суда обеспечения группировки.

Для оперативного решения поставленной задачи в указанный квадрат были направлены малые противолодочные корабли и вертолет морской авиации флота Ка-27ПЛ. Вертолет, выполнив элемент «зависания» над водной поверхностью и применив гидроакустические средства противолодочного обнаружения, обнаружил цель и передал координаты подводной лодки экипажам малых противолодочных кораблей.

В ходе отработки противолодочных задач экипажи кораблей провели комплекс мероприятий по классификации и слежению за подводной лодкой цели с помощью использованием подкильных гидроакустических станций. После чего обнаруженная субмарина была условно уничтожена с помощью реактивных бомбовых установок и торпедного вооружения кораблей.

Источник: Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту