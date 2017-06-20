Спецназ получил бронеавтомобили, оснащенные новейшим боевым модулем
В одно из соединений специального назначения Южного военного округа поступили бронеавтомобили «Тигр-М», оснащенные новейшим боевым модулем дистанционного управления «Арбалет-ДМ».
Выносной боевой модуль с дистанционным управление «Арбалет-ДМ» предназначен для установки на колесные и гусеничные бронированные машины, надводные суда и стационарные пункты объектовой охраны.
Модуль полностью стабилизирован и имеет возможности захвата и автоматического сопровождения цели, что позволяет оператору вести огонь как с места, так и в движении.
Кроме того, за неделю войска в Южного военного округа поступило более 50 единиц новой техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82А, автомобили Урал-43206, а также бронеавтомобили «Рысь».
С начала года в войска ЮВО поставлено более 600 единиц новой и модернизированной техники.
Источник: Начальник пресс-службы Южного военного округа