Более 10 тысяч новобранцев отправлено в войска со сборных пунктов военкоматов Южного округа

/В России/

Более 10 тысяч призывников отправлено в войска со сборных пунктов военных комиссариатов Южного военного округа, что составляет более 40 процентов от задания на призыв.

В целях проведения призывной кампании «Весна-2017» в ЮВО создано около 400 призывных комиссий.

В настоящее время в соединения и воинские части ЮВО уже прибыло около 9 тысяч новобранцев.

Воинское обучение и воспитание молодого пополнения организовано в системе боевой подготовки и впервые осуществляется в соответствии с новой Программой боевой подготовки военнослужащих ВС РФ в три этапа.

На первом этапе в течение трех дней проводятся мероприятия приема молодого пополнения, в ходе которых новобранцы проходят медицинское обследование и психологическое тестирование, знакомятся с командованием, расположением воинской части, узнают свое место и задачи по штатной должности.

На втором этапе военнослужащие по призыву приступают к совершенствованию своей начальной военной подготовки – изучают требования общевоинских уставов, строевые приемы. На завершающем - третьем этапе новобранцы проходят общевойсковую подготовку.

В настоящий момент к Военной присяге приведены около 2,5 тысяч военнослужащих.

Кроме того в соединениях и воинских частях ЮВО организована работа с военнослужащими, увольняемыми в запас. С ними проводятся беседы по адаптации военнослужащих в гражданском обществе, выдаются рекомендации для приема на подготовительные отделения федеральных государственных образовательных организаций высшего образования на льготное обучение.

Всех увольняемых в запас военнослужащих по призыву обеспечивают положенными предметами вещевого имущества и личного пользования, а также индивидуальными рационами питания при следовании к месту постановки на воинский учет.

Проводы военнослужащих в запас проводятся в торжественной обстановке.

Источник: Начальник пресс-службы Южного военного округа