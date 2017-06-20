ФАС оштрафовала ООО «Сочиводоканал» на 100 000 рублей

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Арбитражный суд Краснодарского края подтвердил законность вынесенного Краснодарским УФАС России штрафа, в размере 100 000 рублей в отношении ООО «Сочиводоканал» за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.9.21 КоАП

Постановлением Краснодарского УФАС России от 17.02.2017 по делу №7А/2017 ООО «Сочиводоканал» привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 9.21 КоАП РФ в виде административного штрафа на сумму 100 000 рублей, а также внесено Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.9.21 КоАП РФ от 17.02.2017.

ООО «Сочиводоканал» обжалованы постановление и представление Краснодарского УФАС России от 17.02.2017 в судебном порядке (А32-8787/2017).

14.06.2017 судом Арбитражным судом Краснодарского края постановление и представление Краснодарского УФАС России от 17.02.2017 оставлены в силе.

*КоАП РФ, Статья 9.21. Нарушение правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа, порядка подключения (технологического присоединения)

1. Нарушение субъектом естественной монополии правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа или установленного порядка подключения (технологического присоединения) к магистральным нефтепроводам и (или) магистральным нефтепродуктопроводам, электрическим сетям, тепловым сетям, газораспределительным сетям или централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, либо нарушение собственником или иным законным владельцем объекта электросетевого хозяйства правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, либо препятствование собственником или иным законным владельцем водопроводных и (или) канализационных сетей транспортировке воды по их водопроводным сетям и (или) транспортировке сточных вод по их канализационным сетям -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

(часть 1 в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 250-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, -

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 196-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от шестисот тысяч до одного миллиона рублей.

(в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 250-ФЗ)

Источник: УФАС России по Краснодарскому краю