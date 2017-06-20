В Новороссийске испытали новейшее спасательное снаряжение подводника «ССП-М»

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По плану Главного командования Военно-Морского Флота (ВМФ) России в акватории Новороссийской военно-морской базы прошло специальное исследовательское учение, в ходе которого специалистами Научно-исследовательского института спасания и подводных технологий Военного учебно-научного центра ВМФ был отработан элемент выхода через торпедный аппарат условно аварийной подводной лодки экспериментальной группы института в составе шести человек с применением новейшего спасательного снаряжения подводника «ССП-М». Роль условно аварийной субмарины исполняла дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Старый Оскол».

По словам начальника службы поисковых аварийно-спасательных работ ВМФ России капитана 1 ранга Дамира Шайхутдинова, это первое испытание усовершенствованного спасательного снаряжения подводника «ССП-М» в реальных морских условиях, и оно прошло успешно.

«Снаряжение до этого прошло необходимые испытания на базе НИИ спасания и подводных технологий в городе Ломоносов. Планируется, что усовершенствованным спасательным снаряжением подводника, которое предназначено для самостоятельного спасения личного состава из аварийной подводной лодки методом свободного всплытия, выхода по буйрепу, а также при помощи средств службы поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ с глубин до 220 метров, будут оснащены экипажи атомных и дизель-электрических подводных лодок 4-го поколения», — сообщил капитан 1 ранга Дамир Шайхутдинов.

Преимуществом нового спасательного снаряжения «ССП-М» над существующим снаряжением «ССП» является возможность его применения без дыхательного аппарата при выходе из аварийной подводной лодки благодаря наличию герметичного капюшона.

В новом снаряжении отсутствует парашютная система, которая раньше обеспечивала торможение свободного всплытия подводника и мела внушительные габариты. Безопасность спасения подводника обеспечивается увеличением скорости компрессии (нарастанием давления) и скорости свободного всплытия, что минимизирует время нахождения спасаемых под повышенным давлением.

«ССП-М» является полностью отечественной разработкой. Снарядение разработано подмосковным предприятием «КАМПО» и имеет превосходство над зарубежными аналогами. Оно позволяет покидать аварийную подводную лодку не только через спасательный люк, но и через другие шлюзовые устройства — торпедные аппараты и прочную рубку подводной лодки. В «ССП-М» подводники могут быть спасены из отсеков подводной лодки, находящихся под повышенным давлением.

Источник: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации