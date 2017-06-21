Военные экологи начали работы на острове Врангеля

/В России/

Экологическое подразделение Восточного военного округа в полном составе со всем необходимым имуществом доставлено вертолетом армейской авиации ВВО Ми-26 на остров Врангеля (Чукотский автономный округ).

На сегодня 30 военнослужащих приступили к работам по очистке острова от металлического мусора в районе поселка Ушаковское (о. Врангеля).

По завершении работ в районе населенного пункта личный состав экологического взвода приступит к очистке от металлолома территории мыса Гаваи (о. Врангеля).

Военнослужащие экологического взвода ВВО до начала октября планируют собрать, спрессовать, при необходимости разрезать, и отправить на материк около 600 тонн металлолома.

Транспортировка спрессованного металлолома на «большую землю» будет выполнена судами вспомогательного флота и сторонних организаций, осуществляющих Северный завоз.

Источник: Пресс-служба Восточного военного округа