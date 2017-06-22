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Все города и районы Краснодарского края присоединились к всероссийской патриотической акции «Свеча памяти»

Отдавая дань памяти и уважения погибшим в Великой Отечественной войне, вместе с горожанами горящие свечи к мемориалу поставили губернатор края Вениамин Кондратьев, председатель ЗСК Владимир Бекетов, вице-губернаторы, глава Краснодара Евгений Первышов, представители ветеранских и общественных организаций, студенты и школьники.

После возложения цветов и свечей к монументу состоялся траурный митинг-реквием по погибшим в годы Великой Отечественной войны.

– 22 июня – это трагическая дата для всей нашей страны, для каждой российской семьи. День без громких слов и салютов. Свеча – как дань памяти тем, кто отстоял страну, отвоевал Победу ценой собственной жизни, – обратился к присутствующим Вениамин Кондратьев.

Он отметил, что пока жива память о страшных сороковых годах – жив и народ. Народ-победитель. Народ, знающий цену миру.

Губернатор поблагодарил всех, кто принял участие в акции.

– Я благодарен каждому из вас, кто пришел сюда в столь ранний час и зажег свечу, как дань памяти тем, кто дал возможность нам жить, отдав за это свою жизнь, –добавил глава края.

В свою очередь Владимир Бекетов добавил, что все кто пришел на эту площадь, каждый в своей семье, помнит тех, кто защищал свою Родину.

– Отрадно видеть, что сегодня, здесь рядом с дедами стоят их внуки. Это говорит о том, что мы любим свою страну. Мы помним подвиг наших отцов и дедов и сделаем все, чтобы не повторились ужасы войны, – отметил председатель ЗСК.

Участник Великой Отечественной войны Александр Пушкарев обратился ко всем горожанам, пришедшим отдать долг памяти героев со словами благодарности.

Завершилось мероприятие вокальными композициями «Вечный огонь» и «Поклонимся великим тем годам». А симфонический оркестр КТО «Премьера» им. Л.Г. Гатова исполнил знаменитую «ленинградскую» симфонию Шостаковича.

Напомним, акция «Свеча памяти» проходит в краевой столице много лет подряд, однако такой масштабной она стала впервые. Только в Краснодаре в акции приняли участие около двенадцати тысяч человек. Мероприятия в рамках акции начались накануне. Вечером 21 июня в сквере имени Г. К. Жукова прошел концерт, посвященный Дню памяти и скорби, на котором военный оркестр Высшего военного училища имени генерала армии С. М. Штеменко исполнил песни военных лет.

Кроме того в 10.00 22 июня пройдет Всекубанская минута молчания: на это время в городе остановят движение транспорта и работу всех предприятий, учреждений и организаций. В это время автомобилисты, водители городского общественного транспорта подадут звуковые сигналы как символ единения и скорби всех горожан. Будут приспущены государственные флаги России и Краснодарского края. Сообщает Пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Новороссийске по посчетам администрации города-героя, более 2 тысяч человек приняли участие в молодёжной акции «Рассвет».