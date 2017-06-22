Правительство предлагает штрафовать "Алибабаевичей" с конфискацией предметов административного правонарушения

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Правительство России внесло в Госдуму законопроект об административной ответственности за правонарушения в сфере выпуска и обращения топлива на рынке.

В частности, предлагается установить ответственность за нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технического регламента в виде административного штрафа. Предусматривается, что размер штрафа для лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, и юридических лиц будет составлять от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Кроме того, предлагается установить ответственность за нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технического регламента в случае несоответствия характеристик автомобильного и авиационного бензина, дизельного и судового топлива, топлива для реактивных двигателей и мазута установленным требованиям в виде административного штрафа с конфискацией предметов административного правонарушения либо без таковой. В этом случае предусматривается, что размер штрафа будет составлять 1% суммы выручки от реализации товаров за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение, либо за предшествующую дате выявления административного правонарушения часть календарного года, в котором было выявлено такое правонарушение, если правонарушитель не осуществлял деятельность по реализации или приобретению товара в предшествующем календарном году, но не менее 500 тыс. рублей.

Также предлагается установить ответственность за повторное совершение правонарушения лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за нарушения требований технического регламента в части несоответствия характеристик топлива, в виде административного штрафа в размере 2 млн рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или административного приостановления деятельности на срок до 90 суток с конфискацией предметов административного правонарушения.

Законопроектом предусматривается, что для исчисления размера административного штрафа будет использоваться сумма выручки правонарушителя, полученная от реализации топлива, являющегося объектом технического регулирования технического регламента, на конкретном объекте, на котором установлен факт административного правонарушения.

Законопроект одобрен на заседании Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции 13 апреля 2016 года.