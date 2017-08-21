На место проведения «Гумбинненского сражения» прибыла военная техника Балтийского флота

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Всего к месту проведения военно-исторического фестиваля в поселок Лермонтово Калининградской области доставлено свыше 10 единиц военной техники, стоящей на вооружении 11 армейского корпуса Балтийского флота.

В ходе подготовки к проведению фестиваля «Гумбинненское сражение», который пройдёт 19 августа с.г. в поселке Лермонтово Калининградской области из соединений и воинских частей Балтийского флота прибыла боевая техника. Это бронетранспортер БТР-82А, реактивная система залпового огня «Град», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», тактический ракетный комплекс «Точка», боевая машина пехоты «БМП-2», танк Т-72, зенитный ракетный пушечный комплекс «Тунгуска», машины связи и управления, а также различные инженерные машины.

Во время проведения военно-исторического фестиваля вся боевая техника Балтийского флота будет размещена на специально отведенных площадках и открыта для гостей мероприятия. Военнослужащие из числа расчетов и экипажей боевых машин во время проведения экскурсий расскажут об особенностях эксплуатации и боевых возможностях военной техники.

В ходе проведения фестиваля будет работать мобильный пункт отбора граждан на военную службу по контракту, где каждый желающий сможет пройти профессионально-психологическое тестирование, подать первичные документы.

Фестиваль «Гумбинненское сражение» посвящен событиям начала Первой мировой войны. Он проводится с 2013 года, является одним из четырех крупнейших военно-исторических фестивалей в России и позиционируется как самое масштабное мероприятие событийного туризма в самом западном регионе. В нынешнем году реконструкция будет посвящена 100-летнему юбилею наступления русской армии на немцев в 1917 году.

Источник: Пресс-служба ЗВО по Балтийскому флоту