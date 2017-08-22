В Геленджике завершился молодежный форум «Поколение патриотов»

/В России/

В нем приняли участие 30 подростков в возрасте от 14 до 17 лет – те, кто принимают активное участие в общественной жизни города.

Каждый день на форуме у школьников был расписан буквально по минутам: ребята участвовали в тренингах и мастер-классах, встречались с интересными людьми, проводили творческие мероприятия и даже ходили в походы. Жили школьники в палатках, еду готовили на костре, а вечера проходили с песнями под гитару.

В один из дней на форум приехал глава Геленджика. Ребята показали Виктору Хрестину территорию лагеря, условия, в которых они живут, после чего пригласили его на «лобное» место вокруг костра.

Так как на форуме собрались юные патриоты, среди которых участники Вахты памяти у Вечного огня, то первый вопрос был задан именно на эту тему. Школьники предложили ввести единую форму для представителей всех школ, которые стоят на посту. Глава идею поддержал и отметил, что необходимо продумать несколько комплектов на разные времена года, так как дежурят ребята при любых погодных условиях.

Также Виктора Хрестина спросили про его мечту, на что глава муниципалитета ответил, что хочет, чтобы Геленджик становился ещё красивее и благоустроеннее.

В завершении встречи молодёжь предложила попробовать главе города «форумский» десерт - нарезанные мелкими кубиками пшадские персики с архипо-осиповским мёдом. «Вкусно и полезно, но очень сладко», - сказал Виктор Хрестин.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик