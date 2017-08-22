До 2021 года в Краснодарском крае планируется газифицировать 132 населенных пункта

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Вениамин Кондратьев и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер обсудили развитие системы газоснабжения на Кубани. Встреча состоялась сегодня в рамках рабочего визита губернатора в Москву.

Глава края и Алексей Миллер рассмотрели вопросы взаимодействия администрации региона и корпорации до 2021 года. Прежде всего, речь идет о дальнейшей газификации населенных пунктов Кубани.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что благодаря сотрудничеству с энергокомпанией уровень газификации края сегодня значительно выше среднероссийского и составляет более 80%.

Как отметил Алексей Миллер, до 2020 года в развитие сети газоснабжения на Кубани корпорация планирует вложить порядка двух миллиардов рублей. На эти средства предполагается построить около 80 км магистральных газопроводов и четыре газораспределительные станции.

С учетом средств региональной программы по газификации ЖКХ и промышленных объектов, до 2021 года на Кубани обеспечат природным топливом 132 населенных пункта, газ появится в более чем 90 тыс домовладений. Всего на реализацию программы в крае за счет средств бюджета и внебюджетных источников предусмотрено порядка 10 млрд рублей.

Кроме того, губернатор и председатель правления ПАО «Газпром» обсудили расширение газотранспортной системы в крае. Строительство газопровода «Турецкий поток» на территории региона позволит увеличить подачу газа в юго-западные районы Кубани, а также снимет дефицит природного газа в Анапе и Темрюкском районе.

Отдельно стороны обсудили вопросы укрепления платежной дисциплины потребителей Краснодарского края и погашения просроченной задолженности за газ.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края