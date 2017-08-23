В Кущевсвком районе директор муниципального предприятия присвоил 2,8 млн рублей

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Кущевский районный суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, вынес приговор в отношении 50-летнего З. Он признан виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 3, 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере с использованием служебного положения).

Уголовное дело возбуждено по результатам проверки, проведенной прокуратурой, вскрывшей факт присвоения денежных средств организации ее директором, что подтвердилось в ходе предварительного расследования.

В судебном заседании установлено, что З., являясь директором муниципального унитарного предприятия «Теплоэнергетик» Кущевского района, не имея полномочий по установлению себе как директору заработной платы, в нарушение требований трудового законодательства, с целью незаконного обогащения, в период с 31 декабря 2013 года по 11 декабря 2015 года издавал приказы об установлении себе заработной платы, дополнительных выплат к заработной плате в виде премий и доплат.

Указанные действия повлекли неправомерное начисление заработной платы в общей сумме 2,1 млн. рублей, в том числе в виде единовременных поощрений, доплат в связи с обслуживанием котельных, единовременные выплаты за счет экономии энергоресурсов, экономии фонда оплаты труда, не предусмотренных трудовым договором.

Кроме того, установлено, что директор в 2015 году присвоил себе денежные средства указанного предприятия в размере свыше 700 тыс. рублей путем предоставления в бухгалтерию предприятия подложных документов о покупке чугунных секций к отопительным котлам.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, тяжести совершенного преступления назначил З. 4 года лишения свободы со штрафом в размере 510 тыс. руб. с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, судом удовлетворено исковое заявление прокурора района о взыскании с последнего причиненного преступными действиями ущерба в размере 2,8 млн.руб. На недвижимое и движимое имущество осужденного в ход предварительного следствия был наложен арест.

Приговор в законную силу не вступил.

Источник: Прокуратура РФ