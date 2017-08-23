Объединение «U_C_S» и «Киноплан» завершилось

/В России/

В результате на рынке появится компания, полностью покрывающая потребности в автоматизации кинотеатров по всем направлениям их деятельности. Главной целью сделки стало объединение продуктов компаний для создания единой максимально удобной системы автоматизации кинотеатров. Кроме того, благодаря данному объединению продуктовые позиции компаний на рынке киноиндустрии значительно усиливаются.

- Стратегическое объединение компаний «Киноплан» и U_C_S в части продукта «U_C_S Премьера» позволит создать на рынке уникальное B2B решение, поддержанное B2C продуктами со стороны «Афиши». В перспективе партнерство позволит выйти на международный рынок с высоко конкурентным продуктом. Пояснил генеральный директор компании «U_C_S».